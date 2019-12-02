ضبطت مباحث قسم شرطة السياحة والآثار في سوهاج، موظفا بالمعاش ونجليه أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بمنزلهم بدائرة مركز المراغة، وتبيّن وجود حفر به شواهد أثرية لمباني ترجع للعصر اليوناني الروماني ثابتة أسفل الحفر، كما تم استهداف منزل شخص آخر بالمنطقة وتبيّن عدم وجوده، وتم ضبط 6 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بالمنزل، وتبيّن وجود حفرة دائرية بعمق 5 أمتار، ولا يوجد شواهد أثرية بالمكان وتم ضبط أدوات الحفر والتنقيب.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج، تفيد بأنّ "إسماعيل. ش. ع" (68 عاما) بالمعاش، و"فتحي ح" (55 عاما) عامل، ينقبان عن الآثار بمنزلهما.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، شاركت مأمورية من ضباط القسم وضباط وحدة مباحث مركز المراغة، استهدفت منزلي المذكورين وتم ضبط المتهم الأول ونجليه "أحمد" (32 عاما) سائق، و"محمد" (27 عاما) عامل، ,وجود حفرة بأبعاد 160× 180 سم وبعمق 2.5 متر ويتفرع عند المنتصف حفر آخر جانبي بقطر 1.5 متر وعمق 4 أمتار ينتهي بسردابين، ووجود شواهد أثرية عبارة عن مبان ترجع للعصر اليوناني والروماني ثابتة أسفل الحفر، وأدوات الحفر المستخدمة.

وتبيّن عدم وجود المتهم الثاني، وتم ضبط "محمد. ع. ح" 35 عاما عامل، "الجمل. ز. ا" 36 عاما عامل، "أحمد. ع. ش" 24 عاما عامل، "منتصر. ع. ش" 24 عاما عامل "عبدالباسط. ا. ع" 45 عاما، عامل، "خالد. م. ع" 22 عاما عامل وجميعهم يقيمون بذات الناحية، ووجود حفرة دائرية الشكل 3.20 متر بعمق 5 أمتار، أدوات الحفر المستخدمة.

وتم التحفظ على الحفر والأدوات المستخدمة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالحفر والتنقيب بحثا عن الآثار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.