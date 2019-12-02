أخبار متفوتكش.. انتحار شاب في المترو والشتاء يبدأ بعد 12 يوما

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

السيسي: الرقمنة بالنسبة لنا هي الحاضر والمستقبل

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بضيوف وحضور حفل افتتاح الدورة 23 لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آي سي تي 2019"، قائلا: "أهلا وسهلا بيكم، وكل مؤتمر وكل معرض بنلتقي فيه بنتقدم خطوة وخطوات بدعمكم وجهدكم".

"الأرصاد": الشتاء يبدأ بعد 12 يوما.. وسبب تأخره التغيرات المناخية

أكد الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنّ فصل الشتاء سيبدأ بعد 12 يومًا من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أنّ الطقس الحالي جميل للغاية يميل للدفئ.

للتحكم في قيمة فاتورة الكهرباء.. الطريقة الصحيحة لشحن العداد مسبق الدفع

يبحث الكثير من المواطنين، عن طرق مختلفة، للحد من استهلاك الكهرباء، وارتفاع قيمة الفواتير في الآونة الأخيرة.

مكاتب تفاعلية وصرف القروض وسداد الأقساط وبيع تذاكر القطارات بـ"البريد" قريبا

قال عصام الصغير، رئيس هيئة البريد، إن الهيئة تشارك تحت شعار "التجربة الرقمية" هذا العام في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "Cairo ICT"، بحزمة من الخدمات الجديدة، والحلول التقنية الحديثة، التي تهدف إلى دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين.

مصادر: قرار بضبط "جوهرة" فور وصولها البلاد

قالت مصادر أمنية، إن الجهات المختصة، تواصل البحث عن المسؤول على تسريب مقاطع فيديو، إباحية، منسوبة للراقصة المشهورة جوهرة بصحبة شاب، للوقوف على ملابسات الواقعة.

مدبولي: الحكومة والبنك المركزي يستعدان لإعلان مبادرة دعم قطاع الصناعة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، استعدادا للإعلان عن مبادرة لدعم قطاع الصناعة، بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسئولي البنك المركزي.

وزير الداخلية يجري حركة تنقلات.. "الجندي" للقاهرة و"غنيم" للإسكندرية

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حركة تنقلات على مستوى المديريات وقطاعات الأمن، بالوزارة.

وزير الاتصالات: قريبا.. تحديث رخص قيادة السيارات من مكاتب البريد

أعلن المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم قريبا استحداث خدمات جديدة في هيئة البريد، وأهمها تحديث رخص القيادة من خلال مكاتب البريد بالتعاون مع وزارة الداخلية.

"أرض بور مش نافعة معانا في حاجة".. تفاصيل حرق زوجة بسبب عدم الإنجاب

كشف عمرو محمد السيد، شقيق الزوجة آية ضحية العنف الزوجي، تفاصيل جريمة قتل شقيقته حرقًا على يد زوجها، موضحًا أنه كثيرًا ما كان يتشاجر معها بسبب الإنجاب.

انتحار شاب تحت عجلات مترو أرض المعارض بالخط الثالث

قال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن شابا ألقى نفسه تحت عجلات قطار مترو الأنفاق بمحطة أرض المعارض بالخط الثالث للمترو بمصر الجديدة، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالشركة تلقت بلاغا يفيد بقيام شاب عشريني من العمر بإلقاء نفسه أثناء قدوم القطار بمحطة أرض المعارض، حيث لقى مصرعه في الحال.

تطبيق الـVAR أبرزها.. 4 طلبات للأهلي في شكواه لـ"كاف" اليوم

تقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ضد الأخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة التي تشهدها مسابقات الكاف، خاصة ما جرى من الحكم البتسواني جوشوا بوندو الذي أدار مباراة الأهلي والنجم الساحلي، الجمعة الماضية، بملعب رادس.

خاص.. لاعبو الزمالك يرفضون تسليم جوازات سفرهم بعد العودة للقاهرة

أبلغ أحمد زاهر المدير الإداري لنادي الزمالك، رئيس النادي بأن اللاعبين رفضوا تسليم جوازات السفر له مرة أخرى فور العودة إلى القاهرة، أمس، قادمين من الكونغو عقب مواجهة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.