سعر اليورو اليوم الاثنين 2-12-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم في مصر

ترصد "الوطن" متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية، التي وردت اليوم الاثنين 2 ديسمبر الحالي، في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 17.67 جنيه للشراء، و17.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة نحو 17.58 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية نحو 17.67 جنيه للشراء، و17.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.63 جنيه للشراء، و17.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.65 جنيه للشراء، و17.78 جنيه للبيع.