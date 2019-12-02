وصل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق له، في زيارة رسمية إلى جمهورية جنوب السودان.

كان في استقبال سيادته والوفد المرافق بمطار جوبا، تيموثي توت النائب الأول لرئيس البرلمان والقائم بأعمال رئيس البرلمان وعدد من قيادات البرلمان في جنوب السودان، والسفير المصري محمد قدح وطاقم السفارة المصرية في جنوب السودان.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة عددا من اللقاءات المهمة مع كبار المسؤولين في جمهورية جنوب السودان في مقدمتهم الرئيس سلفا كير، كما يلتقي الدكتور عبدالعال والوفد المرافق مع عدد من القيادات البرلمانية والتنفيذية، تبدأ بلقاء وزير الزراعة والأمن الغذائي، يعقبها مقابلة مع رئيسي البرلمان بالإنابة لبحث العلاقات البرلمانية المشتركة.

وتعد الزيارة بمثابة جسرا شعبيا مصريا لدعم شعب جنوب السودان الشقيق، وتعبيرا عن النسيج المتماسك والعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين والضاربة في جذور التاريخ.