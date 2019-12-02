مشرف النشاط الرياضي بمستشفى العباسية: لاعبونا يصلحون للدوري الممتاز

قال مجدي حسن المشرف على النشاط الرياضي والأنشطة بمستشفى العباسية للصحة النفسية، إنّ المستشفى به عدد من اللاعبين في الدوري الذي تنظمه المستشفى على قدر كبير من الاحترافية، وتصلح للعب في الدوري الممتاز.

وأضاف حسن خلال حواره مع الإعلاميين حسام الدين حسين ومها بهنسي في برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة ten، أنّ هناك علاقة دائمة بينه وبين اللاعبين الذين يكونون معه ويتم شفائهم بعد ذلك، ويظل على تواصل معاهم ويحضرون أحيانا بعد ذلك في مباريات تقام بالمستشفى.

وأكد حسن أنّ منتخب العباسية لكرة القدم لم يهزم قط في أي مباراة، وربح كل البطولات التي لعبها، متابعا: "لدرجة إن الناس ساعات يقولولنا دول أكيد مش مرضى".