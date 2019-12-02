شاركت كلية الطب البيطري بجامعة المنوفية، ممثلة في الدكتور عبدالرحمن الباجوري، عميد الكلية، في فعاليات مؤتمر المنظمة الدولية لتطوير التعليم الطبي البيطري بالسنغال تحت رعاية مكتب المواد الحيوانية OIE التابع للاتحاد الأفريقي بالعاصمة السنغالية دكار.

وقال "الباجوري" إن المؤتمر ناقش العديد من المحاور من أهمها المناهج التعليمية وكيفية تطويرها لتتوافق مع النظم العالمية لضمان الوصول إلى خريج يتميز بالمواصفات والمهارات اللازمة لسوق العمل بالقارة الأفريقية، مشيرا إلى مشاركة 51 دولة علي مستوى القارة الأفريقية في فعاليات المؤتمر .