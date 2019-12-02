زار الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له، في مستهل زيارته الرسمية لجنوب السودان على رأس وفد برلماني، وزارة الزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان، حيث التقوا مع أونيوتي أديجو، وزير الزراعة والأمن الغذائي، بحضور نواب الوزير.

خلال اللقاء، أشاد عبدالعال بحفاوة استقبال الأشقاء في جنوب السودان، مؤكداً حرص مصر على استقرار دولة جنوب السودان، واستتباب الأمن والأمان فيها، مشيراً إلى أن جنوب السودان بلد زراعي بامتياز، وأن لدى مصر وجنوب السودان مصالح زراعية مشتركة.

كما أكد رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء على حرص مصر على تفعيل التعاون المصري – الجنوب سوداني في مجال الزراعة والأمن الغذائي في ضوء ما تمتلكه جنوب السودان من مساحات شاسعة للأراضي الخصبة والغير مُستغلة، مُبدياً اهتمام مصر بنقل خبراتها الفنية في مجال الزراعة في مختلف التخصصات ذات الصلة للأشقاء في جنوب السودان والانتقال من الزراعة التقليدية إلى الزراعة التجارية، معرباً عن اهتمام مصر بتفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين لإنشاء مزرعة نموذجية مُشتركة بجنوب السودان.

كما عرض الدكتور علي عبدالعال نقل الخبرات المصرية إلى جنوب السودان في إنشاء وتنظيم المجالس السلعية في المحاصيل الزراعية.

من جانبه، رحب أونيوتي أديجو، وزير الزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان، بالدكتور علي عبدالعال، والوفد المرافق له، مشيداً بالعلاقات المصرية – الجنوب سودانية الوطيدة ذات الجذور التاريخية، وقدم المسئول الجنوب سوداني عرضاً للفرص الاستثمارية في مجال الزراعة بالنظر لما تتمتع به التربة في جنوب السودان من خصوبة عالية ووفرة في الأراضي والمياه.

كما استعرض الوزير الجنوب سوداني التحديات التي تواجه الزراعة في جنوب السودان، وأهمها الحاجة إلى بناء القدرات والتدريب المستمر على مواجهة الآفات الزراعية، والتي يحتاج الجنوبيون إلى الاستفادة منها، مضيفاً بأن مصر لطالما قدمت يد العون وساعدت جنوب السودان ومؤكداً على احتياج جنوب السودان للخبرات المصرية في هذا المجال.