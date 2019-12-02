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انطلاق معرض Cairo ICT

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وكيل تعليم القليوبية يكرم الفرق الفائزة ببطولة الألعاب الجماعية

وكيل تعليم القليوبية يكرم الفرق الفائزة ببطولة الألعاب الجماعية

محافظ الغربية يطلع على نسب تنفيذ المشروعات الكبرى

محافظ الغربية يطلع على نسب تنفيذ المشروعات الكبرى

رغم إعلان ترشحه لـ"جينيس ريكورد".. موقع الجائزة لم يذكر اسم تامر حسني

رغم إعلان ترشحه لـ"جينيس ريكورد".. موقع الجائزة لم يذكر اسم تامر حسني

القابضة لمياه الشرب تشارك بمعرض القاهرة الدولي للاتصالات

القابضة لمياه الشرب تشارك بمعرض القاهرة الدولي للاتصالات

النقل: سعر تذاكر القطارات والمترو لو زاد 4 مرات مش هنحصل سعر التكلفة

النقل: سعر تذاكر القطارات والمترو لو زاد 4 مرات مش هنحصل سعر التكلفة

تحصيل 210 ملايين جنيه غرامات التزويغ من دفع تذاكر القطارات

تحصيل 210 ملايين جنيه غرامات التزويغ من دفع تذاكر القطارات

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دماء على "غصن الزيتون".. 9 أطفال ومسن ضحايا مجزرة تركية جديدة في سوريا

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القضاء على الثأر وانتشار السلاح.. ملفات في انتظار مدير أمن قنا الجديد

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