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التنمية المحلية: رفع 28 مليون طن مخلفات خلال عام

التنمية المحلية: رفع 28 مليون طن مخلفات خلال عام

نائب محافظ الغربية: سنطبق طريقة جديدة لحل أزمة القمامة قريبا

نائب محافظ الغربية: سنطبق طريقة جديدة لحل أزمة القمامة قريبا

نائب محافظ الغربية: نسعى لتوفير دخل للمحافظة من خلال تدوير القمامة

نائب محافظ الغربية: نسعى لتوفير دخل للمحافظة من خلال تدوير القمامة

بعد زيادة حالات الانتحار.. استاذة اجتماع توجه نصائح للآباء والأمهات

بعد زيادة حالات الانتحار.. استاذة اجتماع توجه نصائح للآباء والأمهات

صائب عريقات: بناء مستوطنة جديدة في الخليل نتيجة لشرعنته

صائب عريقات: بناء مستوطنة جديدة في الخليل نتيجة لشرعنته

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