نائب محافظ الغربية: سنطبق طريقة جديدة لحل أزمة القمامة قريبا

تحدث أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، عن سبل حل مشكلة انتشار القمامة في الشوارع، مؤكدا ضرورة أن يحافظ المواطن على مكتسباته، موضحًا: "لا يجب أن نلقي بالهم طوال الوقت على الحكومة، لا نريد من المواطنين نقل القمامة، لا يجب عليهم الالتزام بالنظام".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد": "نحاول تجربة أكثر من منظومة لجمع القمامة، وتبقى تجربة الجمع المنزلي هي أفضل طريقة للتعامل مع أزمة القمامة".

وأشار إلى أن غياب عمال النظافة الذين يجمعون القمامة من المنازل، يدفع المواطنين للتخلص من القمامة في الشوارع: "لدينا معدات تزيد إمكانية الجمع السريع، لكن عدد السكان وكميات القمامة زادت".

وعن اجتماع الرئيس السيسي مع نواب المحافظين الجدد، قال عطا: "حسيت إن الرئيس السيسي مهموم زينا وأكتر، أنا مهموم بالغربية لكن الرئيس مهموم بمصر كلها داخليا وخارجيًا".

ولفت: "نجرب طريقة جديدة في الشوارع وستعمم خلال فترة قليلة على كل الأماكن، وسنعلن عنها في الوسائل المتاحة، مثل مواقع السوشيال ميديا والتلفزيون، وبالتالي فنحن نناشد المواطنين بالالتزام بالتوقيتات التي سنحددها .. وهناخد القمامة من بيته".