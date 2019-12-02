شهدت بعض منافذ صرف السلع التموينية بالقاهرة والجيزة زحاماً شديداً من المواطنين لصرف مقررات البطاقات التموينية بعد قرار الحكومة، خفض سعر 4 سلع تموينية، بداية من الشهر الحالى، تشمل السكر الذى انخفض ليصبح 8.5 جنيه بدلاً من 9.5، والزيت إلى 17 بدلاً من 19 جنيهاً، والأرز إلى 8 بدلاً من 9 جنيهات، والدقيق، ليصبح 6.50 جنيه بدلاً من 6.75 جنيه.

أمام أحد المجمعات الاستهلاكية بميدان الجيزة، وقف «صابر محمد»، 52 عاماً، فى انتظار دوره، بعد أن جاء خصيصاً من أرض اللواء إلى الجيزة لصرف السلع التموينية التى فوجئ بخفض سعر بعضها، وقال: «جيت هنا علشان أصرف التموين زى ما اتعودت، لقيت الناس بتقول إن الأسعار قلت، وطبعاً دى أحسن حاجة بتحصل، لأنها بتوفر عليا كتير».

وأوضح «صابر» الذى تضم بطاقته 5 أفراد أنه كان يكتفى بشراء الزيت والسكر والأرز، نظراً لاحتياج أسرته إليها طوال الشهر، لكن انخفاض سعرها منحه الفرصة لشراء كمية أكبر، مضيفاً: «الجنيه دلوقتى بيفرق معايا، واحنا ماكناش بنلاقى السكر، دلوقتى بقى موجود وبسعر أقل، وأتمنى الأسعار تفضل تقل علشان الكل يشترى».

«إحنا أولى بأى زيادة هناخدها فى السلع»، بهذه الجملة بدأت «أم مؤمن»، 42 سنة، كلامها، مبررة ذلك بأن أسعار السلع التى تضطر إلى شرائها على نفقتها الخاصة ارتفعت بشكل يفوق قدراتها المادية، وتابعت: «مفيش بيت بيستغنى عن الزيت والسكر والأرز، وخفض أسعارها فى التموين هيخلينى أشترى كميات أكبر، وده هيوفر معايا كتير».

أما «إيمان السيد»، الموظفة بإحدى بالشركات الخاصة، فلم تكن تعلم بقرار تخفيض أسعار بعض السلع التموينية، وفوجئت بذلك أثناء صرف حصتها التموينية أمس الأول، وعليها اختيار سلع أخرى، بعدما أخبرها البقال التموينى فى منطقة السيدة زينب أن بعض السلع تم خفضها بداية من الشهر الحالى، وقالت: «فوجئت أنه فيه زيادة هاخدها فى السلع، ودى حاجة فى وقتها، لأن الأسعار فى الأسواق غالية، ومابقيناش قادرين على تمنها، خصوصاً أن فيه التزامات تانية علينا، ويا ريت الخفض يستمر، لأنه هيخفف كتير عن المواطنين وهيخليهم يواجهوا جشع التجار».

وأضافت السيدة الأربعينية أن السلع التى تحصل عليها فى بطاقتها التموينية لا تكفيها طوال الشهر، وتضطر إلى شراء كميات أخرى على نفقتها، لأن بطاقتها تضم 3 أفراد فقط، رغم أن أسرتها مكونة من 5 أفراد، وتابعت: «الكمية اللى باخدها مش بتكفى، وباشترى زجاجة الزيت بـ25 جنيه، ده غير السكر والرز ومستلزمات البيت التانية، لكن الشهر ده أخدت سلع أكتر».