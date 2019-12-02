أعلنت المهندسة حنان عمر رئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، انتهاء إصلاح خط المياه الرئيسي المار بين محطة الكيلو 11 بمدينة أبورديس ومحطة 29 المتجه لمحطات رفع سانت كاترين والذي تعرض لكسر مفاجئ اليوم وجرى ضخ المياه واختبار الخط.

وأوضحت رئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه جرى التعامل مع الأزمة بنجاح ومواجهة الآثار السلبية التي ترتبت عليها من عدم ضخ المياه بالمدينتين.

وأضافت أن فريق العمل قام بتأمين الخط بقفل المحابس المعنية لمنع تدفق المياه لمنطقة الكسر وتحديد الجزء التالف من الماسورة وعمل علامة بزيادة 10-15 سم من كل اتجاه للتأكد من احتواء الجزء التالف بالكامل وجرى قطع الجزء التالف ووضع ماسورة جديدة وإدخال وصلتي الكوبلينج في طرفي الماسورة القائمة وتنزيل الجزء الجديد ثم تربيط المسامير وتجريبها بعد ضخ المياه.