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رئيس حي شبرا الخيمة: مستمرون في العمل لحين القضاء على مشكلات القمامة

رئيس حي شبرا الخيمة: مستمرون في العمل لحين القضاء على مشكلات القمامة

بتأمين 10 آلاف جنيه.. تفاصيل وموعد مزاد سيارات "القومية للبريد"

بتأمين 10 آلاف جنيه.. تفاصيل وموعد مزاد سيارات "القومية للبريد"

الإفتاء تستنكر "تكفير المنتحر": "كأنهم حراس على الجنة"

الإفتاء تستنكر "تكفير المنتحر": "كأنهم حراس على الجنة"

داوود حسين يصل مطار برج العرب استعدادا لتكريمه في الإسكندرية للمسرح

داوود حسين يصل مطار برج العرب استعدادا لتكريمه في الإسكندرية للمسرح

مصرع مهندس أثناء تنظيفه ماكينة بأحد المصانع بالسويس

مصرع مهندس أثناء تنظيفه ماكينة بأحد المصانع بالسويس

عبقرية الشمبانزي في فيديو.. يقلد الإنسان في غسل الملابس

عبقرية الشمبانزي في فيديو.. يقلد الإنسان في غسل الملابس

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