تحدث الشيخ رمضان عبد المعز، أحد علماء الأزهر الشريف، عن حالات الانتحار في مصر، ذاكرًا أن الشيء الوحيد الذي أقسم عليه الله عز وجل في القرآن الكريم 11 قسم بشكل متتالي هو "النفس"، مستشهدًا بقول الله تعالى "وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا.. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا.. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا.. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا.. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا.. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا.. وَنَفْس وَمَا سَوَّاهَا.. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا.. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا.. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا".

وأضاف "عبد المعز"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "dmc"، أن الله عز وجل لم يقسم 11 قسم متتالي في القرآن الكريم سوى على "النفس"، موضحًا أن هناك أمراض نفسية كثيرة، ويجب الاستعانة على كل صنعة بصانعه، مضيفًا:" لما حد يكلمني ويقولي فيه جن لابسني أقوله روح أكشف عن طبيب نفسي، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له الدواء".

وأشار أحد علماء الأزهر الشريف، إلى أن علماء النفس أكدوا أن هناك كيمياء بالمخ لو قّلت تُغير المزاج لدى الشخص، وقد يُصاب بمرض نفسي، فيجب من يجد أنه مصاب بالاكتئاب الذهاب إلى طبيب نفسي، مستشهدًا بقول الله تعالى في كتابه العزيز "فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".

رمضان عبد المعز للمواطنين: "لازم نحنو ونطبطب ونحتضن المريض النفسي"

وأوضح أن النبي عليه السلام، علم الأمة الإسلامية مبدأ هام جدًا، وهو أن لا تظهر الشماتة بأخيك، فيعافيه الله ويبتليك، فيجب على الجميع احتضان المريض النفسي، وأن يحنوا عليه وأن يُطبطب المجتمع عليه، مثلما حدث مع ذوي الاحتياجات الخاصة، فعندما ذات وعي المواطنين بأهمية إشراكهم في المجتمع وعدم اهمالهم، أصبحوا الآن لهم دور فعال جدًا بالمجتمع.

وتابع: "لازم نهتم برضوا بالمرضى النفسيين، ونعرف إزاي الناس تتعامل معاهم، أنا أعرف فيه أولياء أمور بتحبس أبنائها من المرضى النفسيين، وتقول عليهم دول ملبوسين أو دول هيفضحونا، يجب التعامل برحمة مع المرضى النفسيين".