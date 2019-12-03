قال الإعلامي عمرو أديب، إن منظومة الإعلام ستشهد تغييرات كثيرة الفترة المقبلة، موضحا أن الإعلام المصري كان يواجه بعض التعليقات بأنه لا يظهر المصائب والسلبيات بشكل كافٍ، وأنه ليس شفاف بقدر كبير، "إحنا بنحاول نلم الدنيا ونشوف خدمة إعلامية جيدة الفترة المقبلة، أنا بتكلم الإعلام بشكل عام مش بتكلم على برنامجي".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشه "MBC مصر"، أن الإعلام المصري الفترة المقبلة سيكون أفضل بكثير، حيث كان هناك تقصيرا في بعض الجوانب، وكانت هناك جوانب أخرى يهتم بها الإعلاميين مثل خدمات المواطنين في التعليم والصحة، مستطردًا: "الفترة المقبلة هنشوف تغيير في الإعلام والدراما".

أديب: نرغب في سماع المعارضة على شاشتنا .. والإعلام يحكمه ضوابط عالمية

وتابع: "شخصيات مكنتش بتطلع هتطلع، ناس مكنتش بتتكلم هتتكلم، ممثلين مكنوش بيمثلوا هيمثلوا، مسلسلات مكنتش بتتعمل هتتعمل، الأشياء هتتفح أكتر وهتتغير"، موضحًا أنه استضاف هيثم الحريري عضو مجلس النواب، وهو أحد النواب المعارضين للحكومة، وجرى إتاحة الفرصة له في الحديث.

وواصل: "عاوزين نسمع الكلام المعارض دة عندنا، وفيه ناس بتتكلم من بره تقول هو مين اللي ماسك ملف الإعلام، عاوز أرد عليهم وأقولهم الإعلام مش محتاج حد يمسكه، الإعلام في العالم أجمع يضبطه الأعراف والتقاليد والقوانين، لو غلطت بره في أمريكا وبريطانيا وفرنسا فيه قانون يجيبك ويحاسبك على فيديو نشرته غلط، أو سب وقذف، والمحطة تتقفل وتدفع اللي وراها واللي قدمها عشان تفتح تاني".

أديب: 70% من المعلومات التي وصلت للمواطنين آخر 15 يوم خاطئة.. منها التعديل الوزاري

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي، أن لدية معلومة وليس تخمين بأن 70% من المعلومات والأخبار الذي سمعها المواطنين المصريين على الشاشات آخر 15 يوما خطأ، من بينها التعديل الوزاري، مضيفًا: "اللي يقولك دة هيروح مكان دة ودة هيروح الحته الفلانية، إحنا البلد عايشة على أخبار غلط طول اليوم".

وتابع: "جماعة الإخوان وإعلامها كذابين وبيتنفسوا كذب، هو عاوز يوصلك لمرحلة أنك مش طايق نفسك، الجيل الرابع من الحروب حاجتين، تهز شخصية وتهز بلد، رغم أننا عندنا معلومات صحيحة من مصادر صحيحة، عندنا نائب عام محترم بيطلع بيانات تفصيلية لكل واقعة".