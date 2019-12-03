تحدثت الدكتورة سهير لطفي الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن ظاهرة الانتحار خلال الفترة الأخيرة وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقالت لطفي إنه يجب دراسة الشخص المنتحر والأسباب التي أدت لانتحاره، مضيفة أن الانتحار لا يرتبط بالغني والفقر ولكنه مرتبط بالشخص نفسه والمجتمع المحيط به.

ولفتت لطفي إلى أن الشخص قد ينتحر لعدة أسباب وليس سببا واحدا فقط، مشيرة إلى أن الانتحار في مجتمعنا يكون نتيجة لاضطرابات اجتماعية ونفسية يمر بها المنتحر.

وشددت لطفي على ضرورة وجود دراسات متعمقة لكل حالة انتحار في مصر لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الانتحار ومعرفة القواسم العظمى الموجودة بينها أن ذلك يعتبر الدرس المستفاد الذي يتعلم خلاله الآباء التعامل مع أبنائهم والأساتذة التعامل مع تلاميذهم.