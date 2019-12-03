طقس اليوم الثلاثاء 3-12-2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء 3-12-2019 طقس مائل للدفء شمالًا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

وأضافت الهيئة في بيانها، أنّ السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على شمال البلاد وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يتوقع الخبراء أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 16 23

شبين الكوم 15 22

طنطا 14 22

دمنهور 15 22

الإسكندرية 17 22

بلطيم 15 22

مطروح 16 21

بورسعيد 17 21

دمياط 16 22

الزقازيق 16 23

الإسماعيلية 14 23

السويس 14 23

العريش 12 22

شرم الشيخ 19 26

الغردقة 17 25

مرسى علم 18 26

الفيوم 15 23

بني سويف 14 23

المنيا 12 23

أسيوط 11 23

سوهاج 11 24

قنا 12 24

الأقصر 13 25

أسوان 14 25

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 22 33

المدينة 13 26

الرياض 12 24

المنامة 20 27

أبو ظبي 19 28

الدوحة 20 28

الكويت 12 23

دمشق 04 17

بيروت 16 20

عمان 05 16

القدس 08 15

غزة 12 21

بغداد 09 19

مسقط 20 27

صنعاء 05 22

الخرطوم 19 33

طرابلس 15 24

تونس 13 22

الجزائر 11 18

الرباط 10 15

نواكشوط 17 28