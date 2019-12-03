أكد مساعد بن عبدالرحمن، نائب رئيس شركة الموانئ السعودية، حرص بلاده على المشاركة سنويا في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نظرا لأهميته واحتوائه على كل ما هو متطور في تكنولوجيا المعلومات الرقمية.

وأضاف بن عبدالرحمن، في لقاء مع إذاعة "راديو مصر"، أن بلاده تشارك في المعرض هذا العام بأكثر من جهة تمثل قطاعات مختلفة ممثلة في وزارة النقل وهيئة الموانئ ووزارة الاتصالات، وذلك بهدف الاستماع والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي تُعرض، مشيرا إلى أن الاستثمارات المصرية السعودية أصبحت تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي لتسهيل نقل البضائع ونقل المعلومات وتوثيقها، مؤكد على وجود تكامل كبير بين البلدين في هذا المجال.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح يوم الأحد الماضي، معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT"، وهو حدث سنوي إقليمي مهم في قطاع التكنولوجيا بمصر وأفريقيا.