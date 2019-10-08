أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة العاملين فى عمل دائم ومستقر بلغت 70.8% من إجمالى العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 89.3% بين الإناث، بينما بلغت بين الذكور نحو 67.1%. وأضاف الجهاز فى تقرير أمس، أن نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومى، بلغت أعلى نسبة، حيث بلغت 98.5% يليها العاملون فى القطاع العام والأعمال العام، بنسبة 97.3%، وسجلت أقل نسبة للعاملين فى عمل دائم بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) 25.9%.

وأوضح أن نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية بلغت 48.1% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 72% بين الإناث، مقابل 43.2% للذكور، بينما بلغت نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية بالقطاع الحكومى 97.1% من جملة العاملين بأجر فى القطاع الحكومى، ثم نسبة العاملين بالقطاع العام والأعمال العام 93.1%، بينما كان العاملون بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نسبة، حيث بلغت 9.6% من جملة المشتركين فى هذا القطاع.

ولفت الجهاز إلى أن نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى 42.1% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 69.4% مقابل 36.6% بين الذكور، والعاملين المشتركين فى التأمين الصحى بالقطاع الحكومى لتصل إلى 96.9% من جملة العاملين بأجر يليها العاملون بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 92.3% ثم الاستثمارى بنسبة 73.3%، وتبلغ هذه النسبة 23.9% بين العاملين فى القطاع الخاص (داخل المنشآت)، بينما سجل القطاع الخاص (خارج المنشآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحى، حيث بلغت النسبة 1.5% من جملة العاملين بأجر فى هذا القطاع.