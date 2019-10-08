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محافظ القليوبية يستقبل مدير المتابعة بمنظومة الشكاوى الحكومية

محافظ القليوبية يستقبل مدير المتابعة بمنظومة الشكاوى الحكومية

مجلس منبج لـ"الوطن": قواتنا ستكون تحت تصرف "قسد" حال الحرب مع تركيا

مجلس منبج لـ"الوطن": قواتنا ستكون تحت تصرف "قسد" حال الحرب مع تركيا

تكريم أبطال الجمهورية لألعاب القوى من ذوي الإعاقة بدمياط

تكريم أبطال الجمهورية لألعاب القوى من ذوي الإعاقة بدمياط

"الوطن" غدا.. "العفو الرئاسي.. طاقة نور لآلاف الأسر".. و"البدري" يحاصر لاعبي المنتخب

"الوطن" غدا.. "العفو الرئاسي.. طاقة نور لآلاف الأسر".. و"البدري" يحاصر لاعبي المنتخب

شاحن هاتف يتسبب في أزمة كبيرة بالدوري السعودي

شاحن هاتف يتسبب في أزمة كبيرة بالدوري السعودي

الفقي: الوضع الاقتصادي يتحسن عاما بعد عام.. والمواطن سيشعر بثمار النمو

الفقي: الوضع الاقتصادي يتحسن عاما بعد عام.. والمواطن سيشعر بثمار النمو

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هذا ما تحقق في 15 شهرا.. نص بيان الحكومة أمام "النواب"

طلعت زكريا وقصة خلافه مع "الزعيم": "مابحبش حد يحجمني"

طلعت زكريا وقصة خلافه مع "الزعيم": "مابحبش حد يحجمني"

"أنا رايحه لربنا.. سامحيني يا أمي".. آخر رسالة لـ"دنيا" قبل انتحارها

"أنا رايحه لربنا.. سامحيني يا أمي".. آخر رسالة لـ"دنيا" قبل انتحارها

بعد وفاة طلعت زكريا .. حكاية أسرة جمعها الحب 13 عاما

بعد وفاة طلعت زكريا .. حكاية أسرة جمعها الحب 13 عاما

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قصة مرضه النادر و"عودته لطريق الصواب".. أبرز تصريحات الراحل طلعت زكريا

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بعد نفوق "نعيمة".. مفاوضات مع 3 دول لشراء ذكر زراف وفيلة بـ3 ملايين جنيه

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