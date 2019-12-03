تختتم مبادرة "مصر بكم أجمل" برنامجها الثاني بعد غد الخميس ، بتدريب 65 شاباً من الجنسين من ذوى القدرات الخاصة على متطلبات سوق العمل وريادة الأعمال بمديرية القوى العاملة بمحافظة بأسيوط للمشاركة فى سوق العمل والتى تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما .

وأعلن وزير القوى العاملة أنه تم فى ختام المبادرة في برنامجها الأول بتسليم شهادات اجتياز الشباب من الجنسين الدورة التدريبية لـ 60 متدربا وتسليم 24 عقد عمل فى مختلف الشركات والمصانع بأسيوط ، وتتراوح المرتبات من 1200 إلى 2500 جنيه بالإضافة إلى توجيه 36 متدربا لمشروعات ريادة الأعمال بتنفيذ مشروعات تربية المواشي ، والملابس ، وصناعة منتجات الألبان ، والأجهزة الكهربائية، والإكسسوار والكمبيوتر والتليفون المحمول.

وقال : إنه سيتم فى ختام المبادرة في برنامجها الثاني بعد غد الخميس تسليم شهادات اجتياز الشباب من الجنسين الدورة التدريبية لـ 65 متدربا، وتسليم 24 عقد عمل فى مختلف الشركات والمصانع، وتوجيه 41 متدربا لمشروعات ريادة الأعمال

وقالت عطيات سيد أبوزيد مسئول ملف المبادرة إنه من المفارقة القوية والتحدي الأكبر في تنفيذ المبادرة بمحافظة أسيوط هو خروج عدد كبير من الفتيات في القرى والمدن بصعيد مصر للانضمام للمبادرة والتدريب وموافقة ذويهم وتشجيعهم على التدريب والعمل، وذلك بعد ما عرفوا عن المبادرة ومدى تأثيرها على الإيجابي على بناتهم وأولادهم.

وأوضحت أنه تم تنفيذ البرنامجين بمحافظة أسيوط بتوجيهات الوزير محمد سعفان، لتوسع دائرة الاستفادة لأكبر عدد ممكن من ذوى القدرات الخاصة بالمحافظة ، ونظرا لإقبال عدد كبير من هذه الفئة تم زيادة العدد إلى 65 متدربا من شباب الجنسين,

وأشارت إلي أن البرنامجين تناولا محاضرات لإيضاح بعض المصطلحات المتعلقة بالعمل مثل تعريف عقد العمل، ومفهوم العامل وصاحب العمل، والإجازات السنوية، والمنح المقدمة من صاحب العمل للعامل، وخصائص عقد العمل، ومحاضرات حول دور ريادة الأعمال نحو ذوى القدرات .

كما تم التدريب على كيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية لأى وظيفة يتقدم إليها الشاب من ذوى القدرات الخاصة، كما شمل البرنامج التدريب على قانون رقم 10لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك أحكام السلامة والصحة المهنية في قانون العمل 12 لسنة 2003، ثم الانتقال بالمتدرب إلى التدريب على ريادة الأعمال وكيفية إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول بالشاب والفتاة من ذوى القدرات الخاصة إلى بر الأمان والدمج الحقيقي فى المجتمع وسوق العمل.