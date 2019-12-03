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انطلاق معرض Cairo ICT

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بروتوكول تعاون بين الإعلاميين وجامعة سوهاج

بروتوكول تعاون بين الإعلاميين وجامعة سوهاج

طقس اليوم الأربعاء 4-12-2019 في مصر والدول العربية

طقس اليوم الأربعاء 4-12-2019 في مصر والدول العربية

للعقارات قيد الإنشاء.. إجراءات توصيل تيار كهربائي بصفة مؤقتة

للعقارات قيد الإنشاء.. إجراءات توصيل تيار كهربائي بصفة مؤقتة

طلب إحاطة عن فاتورة أرانب وجمبري وسبيط بـ40 ألف جنيه بشركة بترول

طلب إحاطة عن فاتورة أرانب وجمبري وسبيط بـ40 ألف جنيه بشركة بترول

الداخلية توجه قافلتين لعلاج المواطنين بأبوالنمرس وسجن الوادي الجديد

الداخلية توجه قافلتين لعلاج المواطنين بأبوالنمرس وسجن الوادي الجديد

 محافظ الجيزة يتابع أعمال الرصف بشارع المطار ويوجه بإزالة التعديات

 محافظ الجيزة يتابع أعمال الرصف بشارع المطار ويوجه بإزالة التعديات

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قبل كارتيرون.. 4 مدربين قادوا الأهلي والزمالك

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