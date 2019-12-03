نعت نقابة المهن الموسيقية، ونقيبها الفنان هاني شاكر، الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 62 عامًا.

وذكرت نقابة المهن الموسيقية، في بيان لها أصدّرته ظهر اليوم: "ببالغ الحزن والأسى المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم الذي وافته المنية فجر اليوم بمستشفى المعادي العسكري، ونسأل الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

شعبان عبدالرحيم رحل عن دنيانا عن عمر ناهز 62 عامًا في مستشفى المعادي العسكري، صباح اليوم، حسبما أكّد نجله لـ"الوطن"، بعد مسيرة فنية قدم خلالها مئات الأغنيات الشعبية.

وطرح "شعبولا"، مؤخرًا أغنية جديدة مهاجمًا فيها قناة الجزيرة نظرًا لتحريضها ضد مصر عبر قنواتها، والأغنية من كلمات الشاعر إسلام خليل، كـ"ديو" يفضح أكاذيب الجزيرة.