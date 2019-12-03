قالت مصادر في الشرطة السودانية لسكاي نيوز عربية، أن حريق في مصنع شمالي الخرطوم تسبب فى مقتل 24 شخصا وإصابة 45 آخرين.

وتصاعدت أعمدة الدخان الكثيفة في السماء بعد اندلاع الحريق في وحدة صناعة بلاط في منطقة صناعية في شمال الخرطوم.

وأغلقت الشرطة المنطقة حول مكان الحادث، على ما أفاد صحفي في وكالة "فرانس برس".

وأفادت لجنة اطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاجات في البلاد في تقرير أولى أن 16 شخصا قتلوا وأكثر من 90 أصيبوا.

وأشارت اللجنة إلى أن الضحايا نقلوا إلى عدد من المستشفيات بالمدينة، داعية الكوادر الطبية إلى الاسراع اليها للمساعدة في إسعاف المصابين.

وأعلن التلفزيون الرسمي وقوع "خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات".

وقال موظف في شركة مجاورة للمصنع لـ"فرانس برس"، إنّ "صوت الانفجار كان عالياً وأن عددا من السيارات التي كانت متوقفة في المجمع أصابته النيران". ولم يتضح على الفور سبب الحريق.