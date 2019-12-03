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مصرع فتاة تحت عجلات القطار في أسيوط

مصرع فتاة تحت عجلات القطار في أسيوط

لتقصيرهم في العمل.. إحالة 3 من طاقم تمريض مستشفى الفشن للتحقيق

لتقصيرهم في العمل.. إحالة 3 من طاقم تمريض مستشفى الفشن للتحقيق

دار الإفتاء: إجماع على أن تجسيد الأنبياء في الدراما ممنوع شرعا

دار الإفتاء: إجماع على أن تجسيد الأنبياء في الدراما ممنوع شرعا

"كان محبا للخير".. حزن في مسقط رأس شعبان عبد الرحيم بميت حلفا

"كان محبا للخير".. حزن في مسقط رأس شعبان عبد الرحيم بميت حلفا

فلسطين تحذر من الاستهانة الدولية تجاه حراك الاحتلال لضم الأغوار

فلسطين تحذر من الاستهانة الدولية تجاه حراك الاحتلال لضم الأغوار

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متطرف يهودي يقود اقتحاما جديدا للأقصى بحماية من قوات الاحتلال

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