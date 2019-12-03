نجوم ينعون شعبان عبدالرحيم: وداعا الفنان المبهج

ودع عددا من نجوم الفن الفنان شعبان عبدالرحيم عبر حساباتهم الشخصية "تويتر" والذي توفى صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 62 إثر تعرضه لوعكة صحية.

وقالت الفنانة هيفاء وهبي عبر حسابها الشخصي "تويتر"،: "رحم الله الفنان الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم وأسكنه فسيح جناته.. عزائي لذويه وجميع محبيه.. إنا لله وإنا إلية راجعون.

وعلقت الفنانة شيرين رضا عبر حسابها الشخصي "تويتر"،: "وداعا يا شعبولا يا راجل يا طيب يا أصيل.. الله يرحمك ويحسن إليك".

ونشر الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الشخصي "تويتر"،: "ربنا يرحمك يابو قلب طيب".

وعلقت الفنانة إليسا عبر حسابها الشخصي "تويتر": الله يرحم شعبان عبد الرحيم.. ظاهرة فريدة وشخص كله طاقة وخفة دم.. كتير حزينة لرحيله وأحر التعازي لأهله وعائلاته وبلده مصر.. وداعا سيرة شعبولا.. أنا بكره إسرائيل".

وعلق الفنان أحمد زعيم عبر حسابه الشخصي "تويتر": "وداعا شعبان عبدالرحيم ربنا يرحمك ويغفرلك وينور قبرك.. كنت راجل طيب ومحترم وربنا يجعل دعاء الناس من نصيبك".

وعلق الفنان عمر مصطفي متولي أيضا عبر حسابه الشخصي "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. عم شعبان عبدالرحيم في ذمة الله ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته".

وكتب الفنان أحمد صلاح حسني: "الله يرحمك يا راجل يا طيب.. شعبان عبدالرحيم.. البقاء لله".

ونشرت الفنانة أنغام عبر حسابها الشخصي "تويتر": "البقاء لله الفنان المبهج شعبان عبد الرحيم وداعًا".