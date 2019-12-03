تخلص شاب في العقد الثاني من عمره، مقيم في عزبة كازوله، التابعة لقرية "قليب أبيار"، بكفرالزيات بتناوله قرص من حبوب تخزين الغلال السامة بسبب مروره بأزمة نفسية.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مركز شرطة كفر الزيات، بوصول "م. م .ع، 18 عاما، مقيم بدائرة المركز، إلى مستشفى كفر الزيات العام، مصابا بحالة تسمم فسفوري، وجرى تحويله لمركز السموم بمستشفى جامعة طنطا بسبب خطورة حالته، غير أنه لفظ أنفاسه، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.