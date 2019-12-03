أصيبت طالبة بالتعليم الفني الصناعي بكسر في الحوض بعد محاولتها الانتحار قفزا من الطابق الأول علوي بمنزلها في مشتول السوق بعدما نشر عدد من زملائها صور لها مع طالب تربطها علاقة عاطفية به على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيما ألقت الشرطة القبض على 5 طلاب.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز مشتول السوق، يفيد تلقي المركز بلاغا بإصابة "ر. إ"، 17 عاما، طالبة بمدرسة للتعليم الفني الصناعي، بكسر في الحوض، إثر محاولتها الانتحار قفزا من الطابق الأول علوي من منزل أسرتها.

انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز، برئاسة الرائد أحمد بنديري، رئيس المباحث، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وبسؤال والدها، اتهم 5 طلاب من زملائها "3 أولاد وفتاتين"، بالتسبب في إقدام ابنته على الانتحار بسبب تسريبهم صور وفيديوهات لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تجمعها مع طالب تربطها به علاقة عاطفية.

ألقت الشرطة القبض على الطلاب المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وقررت إخلاء سبيل الطالبتين، وحبس الـ 3 طلاب 4 أيام على ذمة التحقيق.