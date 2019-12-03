أكد عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة لن تتوانى عن ملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة، مشيراً إلى أن التهرّب الضريبى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وفقاً لأحكام القانون.

وأضاف «حسين»، فى بيان، اليوم، أنه فى إطار حرص وزارة المالية على المحافظة على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم، وتنفيذاً لتعليمات وزير المالية باسترداد حقوق الخزانة العامة للدولة، بما يسهم فى التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة، فإن مصلحة الضرائب تعمل جاهدة للحد من حالات التهرّب الضريبى، والحفاظ على الأموال العامة، وتكثيف الجهود لضبط وتوسيع المجتمع الضريبى.

وقال «حسين» إن هناك تنسيقاً فى العمل بين قطاعى المكافحة بكل من ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة، حيث إن هناك لجنة تعاون مشتركة بين القطاعين لبحث حالات التهرب الضريبى، كما أن هناك تعاوناً وتنسيقاً مع مباحث التهرّب من الضرائب والرسوم، حيث تم توفير أماكن فى عدد من المحافظات بمقرات المصلحة لمباحث التهرّب والرسوم، بحيث تتعاون مع مأمور المكافحة فى عمليات جمع المعلومات والاتصال وبحث الحالات.

23 ملياراً قيمة "المبالغ الساقطة".. والتصالح فى 1310 ملفات بـ508 ملايين جنيه.. والنيابة تحقق فى 1136 واقعة

من جانبه، أوضح سيد عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرّب الضريبى بضرائب الدخل، أنه خلال التسعة أشهر الماضية خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 أكتوبر 2019 قام قطاع مكافحة التهرّب الضريبى بضرائب الدخل بجهود كبيرة، حيث تم التصالح فى 1310 ملفات بضريبة الدخل، بإجمالى 508 ملايين جنيه، وتمت إحالة 1136 ملفاً للنيابة المختصة، للتحقيق عن المبالغ الساقطة، التى تقدّر بمبلغ 23 مليار جنيه، وتم عمل إذن برفع الدعوى العمومية لعدد 561 ملفاً، بإجمالى ضريبة مستحقة 360 مليون جنيه.