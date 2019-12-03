أعلن اللواء أشرف حافظ، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، اليوم الثلاثاء، عن ضبط واقعتي احتواء كتابين جامعيين بجامعة بني سويف، على عبارات جنسية، وجرى فحص الواقعتين، عقب ورود شكوى من طلاب الجامعة.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة "نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد" والتي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف بالتعاون مع جامعة بني سويف، بقاعة إيهاب إسماعيل بحرم الجامعة، بحضور رئيس فرع الهيئة ببني سويف والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة والدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام والدكتورة نسرين حسام الدين وكيل الكلية والدكتورة رشا عادل رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وعددًا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

واستعرض رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع التعريف بالهيئة وتاريخ إنشائها واختصاصاتها وصلاحياتها ومسؤولياتها، مستعرضا صور الفساد التي تم ضبطها من إهدار مال عام وغسل أموال واستغلال نفوذ والإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة السابقة وعلى رأسها الاتجاه نحو التحول الرقمي وميكنة كافة المعاملات الخدمية التي تقدم للمواطن على كافة المستويات.

من جانبه أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن الجامعة فتحت تحقيقًا موسعًا بشأن واقعتي ضبط إيحاءات جنسية بكتابين جامعيين بكليتي الآداب والإعلام، وأسفر التحقيق عن قرار الجامعة بإيقاف عضوي هيئة تدريس بالكليتين، وإحالة احدهما لمجلس تأديب.

وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلى أن الجامعة حريصة على تقديم خدمة مجتمعية بتوعية الطلاب من مخاطر الفساد وضرورة وجوب مكافحته، موضحًا أن الندوة تهدف لنشر قيم النزاهة و الشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد والتي تتواكب مع العصر الذهبي لمكافحته، علاوة على إبراز جهود الدولة وإرادتها القوية لمحاربته من خلال تنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة الفساد ونشر قيم الوعي بآثاره السلبية ومخاطرة.