يشهد منتدى شباب العالم 2019، الذي سينطلق خلال أيام قليلة، عدة فاعليات تتعلق بريادة الأعمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، وذلك تماشيًا مع أجندة المنتدى التي تضم محوري الإبداع والتنمية، ويأتي على رأس هذه الفعاليات WYF LABS والذي يُعد حاضنة أعمال لرواد الأعمال التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.

وتستعد مصر لانطلاق الحدث السنوي الشبابي العالمي الأبرز "منتدى شباب العالم 2019"، في نسخته الثالثة على أرض السلام بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

يستضيف المنتدى هذا العام حوالي 40 شركة عاملة في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، لعرض أعمالهم طوال فترة المنتدى، تم اختيارهم بناء على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي تتضمن تمكين المرأة والتغير المناخي والذكاء الاصطناعي وتأمين الغذاء.

حاضنة الأعمال WYF LABS هي عبارة عن فكرة خرجت من توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية العام الماضي وانبثقت فكرته من فكرة Startup Vein وهي منطقة ريادة أعمال وفّرت ساحة لرواد الأعمال لمشاركة خبراتهم بما فيها من تحديات ونجاحات، بالإضافة إلى التواصل مع المشاركين في منتدى شباب العالم كما ضمت المنطقة نماذج شبابية ناجحة وملهمة من روّاد الأعمال الشباب والشركات الناشئة.

والجدير بالذكر أن WYF LABS أطلقت خلال ملتقي الشباب العربي الأفريقي، الذي عقد في مارس 2019 في مدينة أسوان، إيماناً بأهمية تبني دعم ثقافة ريادة الأعمال لما له من دور فعال في إنعاش اقتصاد الدولة وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وتوظيف إبداعاتهم.

وتضم منصة حاضنة الأعمال مجموعة من المتحدثين المتخصصين في مجال ريادة الأعمال باختلاف أنواعها، وسوف يتحدثون عن الخبرة العملية والتحديات التي واجهتهم بجانب بعض الموضوعات الأخرى عن كيفية التسويق للشركات وكيفية الحصول على تمويل وكيفية الدخول في الاستثمارات الناجحة.

كما سيتم عقد عددا من ورش العمل والتي من المقرر انعقادها قبل بدء فعاليات المنتدى يوم 12- 13 ديسمبر، وذلك بجانب عقد ورش عمل لرواد اعمال شباب من جميع أنحاء العالم من عدة دول أبرزهم: "ماليزيا والعراق والأردن ونيجيريا ورواندا وزيمبابوي والإمارات وإسبانيا وإنجلترا وأمريكا".

ولأول مرة سيشهد المنتدى دعوة مجموعة من المستشارين المتخصصين في مجال ريادة الأعمال لعقد جلسات فردية مع الشباب من رواد الأعمال، وذلك لتقديم النصائح والبحث عن حلول لمواجهة المشاكل والتحديات.

وكانت النسخة الأولى من منتدى شباب العالم خرجت في 2017، فيما جاءت النسخة الثانية في 2018، وشهد المنتدى مشاركة آلاف الشباب من مختلف الدول، وحظي بقبول وإشادة واسعة على المستوى الإقليمي والدولي.