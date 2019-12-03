تمكن الفريق الطبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، برئاسة الدكتور محمد الجزار، مدير العنايات المركزة بالمستشفى، من استخراج "كيس كاتشب" من القصبة الهوائية لطفلة.

وأشار الدكتور محمد الجزار إلى أن المستشفى استقبلت طفلة تبلغ من العمر عام ونصف عانت من الاختناق لمدة أسبوع، وذهبت لعدة أطباء أطفال، ولم يجرى اكتشاف سبب اختناقها حتى تمكن قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي بعد إجراء المنظار الشعبي الصلب من استخراج هذا الجسم الغريب، "فوجئنا أنه طرف كيس كاتشب كان منحشر في قمة القصبة الهوائية أسفل الأحبال الصوتية مباشرة، وهو السبب في اختناق الطفلة".

وشارك في إجراء الجراحة الدكتورة دينا عفيفي، أخصائية جراحة الصدر، والدكتورة خديجة فتحي، أخصائية جراحة الصدر، والدكتور محمد جمعة، أخصائي التخدير بمساعدة طاقم التمريض بالقسم.