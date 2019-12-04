سياسي سعودي عن افتراءات أحمد منصور: أكاذيب الإخوان مكشوفة للجميع

استنكر مبارك العاتي، المحلل السياسي السعودي، ما نشره الإعلامي الإخواني أحمد منصور، مذيع قناة الجزيرة القطرية، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعرضه فيديو مجتزئ من مضمونه، لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء زيارته لطلبة الكلية الحربية في سبتمبر 2015، وزعم منصور كذبا، بأن هذا التصريح كان تعليق على واقعة الشاب المنتحر من أعلى برج القاهرة.

وقال "العاتي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "extra news"، إن من يستهدف مصر هي محاولة لاستهداف العالم العربي أجمع، ولكن كافة الشعوب العربية الآن قد تجيشت واصطفت خلف قيادتها السياسية ضد التنظيمات الإرهابية وجماعة الإخوان الإرهابية، فهناك عدوان على الدول العربية سواء من أحدى الدول العربية مثل قطر، أو من دول خارج الدول العربية مثل إيران وتركيا وإسرائيل.

وأشار المحلل السياسي السعودي، إلى أن أكاذيب الإخوان، باتت مكشوفة لدى الجميع في الوطن العربي، والشعوب العربية، أصبحت على وعي بجميع الأكاذيب والشائعات التي تطلقها جماعة الإخوان وقنواتها، مؤكدًا أن الخطاب الإخواني أصبح متعرى تماما منذ ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الجماعة الإرهابية في مصر.

وتابع: "الوعى العربي ارتفع بشكل كبير، وأصبح يدرك تلك الأكاذيب التي تروجها الجماعة ولا يصدقها".