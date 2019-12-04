عرضت شاشة "extra news"، تقريرا تليفزيونيا أظهر مدى غضب الشارع التركي من سياسات رئيسه رجب طيب أردوغان، حيث إن نتائج استطلاع رأي حديث كشفت أن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو سيتفوق على الرئيس التركي رجب أردوغان، حال تنافسهما في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح التقرير، أن الاستطلاع أظهر أن نسبة مؤيدي رئيس تركيا رجب أردوغان، من الذين شاركوا في الاستطلاع، بلغت 39.7%، بينما بلغت نسبة من أيدوا رئيس بلدية إسطنبول الكبرى لتولي رئاسة الجمهورية، نحو 44.5%، متقدمًا على أردوغان.

وجاء في الاستطلاع أنه في حال إجراء انتخابات برلمانية، سيتراجع نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان 31 عضوًا، وكذلك سيتراجع عدد نواب حزب الحركة القومية بنحو 9 أعضاء، أما حزب الشعب الجمهوري فسيزيد بنحو 25 عضوًا، ومعه حزب الخير بنحو 11 عضوًا، وحزب الشعوب الديمقراطية بنحو 4 أعضاء.