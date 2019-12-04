السعودية الدولة العربية الوحيدة فيها.. ما هي مجموعة العشرين؟

للمرة الأولى تترأس المملكة العربية السعودية مجموعة العشرين، لتكون هى الدولة العربية الوحيدة التى تحظى بعضوية المجموعة بجانب 18 دولة أجنبية، والاتحاد الأوروبي، وتستضيف العاصمة السعودية الرياض قادة العالم في القمة الدولية المقامة على مدار يومي 21 و22 نوفمبر 2020. "نؤمن أنّ هذه فرصةً فريدةً لتشكيل توافق عالمي بشأن القضايا الدولية عند استضافتنا لدول العالم في المملكة".

يرى الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية أن القمة تعتبر فرصة هامة بالنسبة للدولة العربية في فتح آفاف جديدة لدول المنطقة التي تم دعوتها للمشاركة فى القمة من بينها المملكة الأردنية، والإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيسًا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى بعض الدول منها سويسرا، إسبانيا، فيتنام وسنغافورا.

ويعود تأسيس مجموعة العشرين إلى عام 1999، في خضم الأزمات المالية التي عصفت بالعالم في تلك الفترة، وبالتالي جاء تأسيسها بهدف مناقشة السياسة المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي، وسعت مجموعة العشرين جدول أعمالها منذ عام 2008، حيث بدأت أولى قممها التي ضمت رؤساء الحكومات والدول، وكذلك وزراء المالية ووزراء الخارجية، للدول الأعضاء، استضافت الولايات المتحدة الأمريكية أول اجتماع لها بتاريخ 15 نوفمبر 2008، ليقام بشكل دوري كل عام منذ ذلك الوقت.

في سنوات محددة عقد رؤساء دول مجموعة العشرين مؤتمرات القمة مرتين، الأولى كانت عام 2009، والثانية في عام 2010 ، ومنذ قمة كان في نوفمبر 2011، عقدت مؤتمرات قمة مجموعة العشرين سنويا.

وتضم المجموعة في عضويتها 19 دولة هم : أستراليا، كندا، الولايات المتحدة، الهند، روسيا، الأرجنين، البرازيل، المكسيك، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، المملكة المتحدة، الصين، إندونسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، تركيا، بالإضافة إلى الدولة العربية الوحيدة السعودية، والاتحاد الأوروبي العضو العشرين فيها.