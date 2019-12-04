سعر الدولار اليوم في مصر

ترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية، متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 4 ديسمبر الحالي في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.