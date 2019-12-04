عاجل.. الذهب يرتفع 6 جنيهات

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم بقيمة 6 جنيهات، إذ سجّل عيار 24 بـ 767 جنيهًا مقابل 761 للجرام أمس.

ويباع عيار 21 بـ672 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 قيمة 575 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ5 آلاف و376 جنيه.