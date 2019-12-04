لقيت طالبة بالصف الثاني الإعدادي، مساء أمس، مصرعها، إثر تناولها حبة حفظ الغلال المعروفة بـ"الحبة القاتلة"، داخل منزل اسرتها بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق في كفرالشيخ، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي الطالبة بالعثور عليها في حالة إعياء شديد، إثر تناول حبة حفظ الغلال ولم يتمكنوا من إسعافها، وجرى نقلها لمستشفى دسوق العام ولكنها لقت مصرعها قبل الوصول إليه، وكلف اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، العميد أحمد سكران، مدير فرع البحث الجنائي بدسوق، بالتأكد من الواقعة.

انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد سعد سليط، مأمور مركز شرطة دسوق، ضمت المقدم أحمد أبو عريضة رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، إلى منزل أسرتها وتبين أن الطفلة هي "دنيا.ا.ع "، 13 عاماً، مقيدة بالصف الثاني الإعدادي، وبسؤال أسرتها تبين أنها تناولت حبة حفظ الغلال "الحبة القاتلة"، وجرى تحرير محضر والعرض على النيابة التي أمرت بدفن الجثمان.

وقال مصدر أمنى لـ"الوطن"، أن سبب تناول الطالبة للحبة القاتلة هو حدوث مشادة كلامية بينها وبين والدها بسبب المذاكرة، فأسرعت بتناول الحبة القاتلة للتخلص من حياتها ولم يستطع اهلها إنقاذها.