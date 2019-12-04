توصلت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت بمعرفة ضباط مباحث قطاع شمال الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أن الطفلين التوأم التي تركتهما سيدة في حضانة بمنطقة أوسيم، منذ 6 أيام، هما طفلين لطبيب أسنان وأن زوجته "أم" الأطفال تخلت عنهما بالاتفاق معه.

وقال الطبيب وزوجته إنهما قررا التخلص من الطفلين بتركهما في الحضانة لعدم قدرتهما على الإنفاق عليهما، بعد أن أنفاقا مبالغ مالية كبيرة على الحقن المجهري حتى تمكنا من إنجابهما بعد 6 سنوات زواج.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التى جرت بمعرفة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، أن سيدة توجهت إلى حضانة بمنطقة بشتيل وتركت طفلين "توأم" يبلغان من العمر عاما ونصف العام، وطلبت من الحصانة استضافتهما وستعود لأخذهما نهاية اليوم ولكنها لم تعد.

وأضافت التحريات أن مسؤولي الحضانة قاموا بتسليم الطفلين لمركز شرطة أوسيم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولى فريق من مباحث أوسيم برئاسة المقدم مجدي موسى، والرائد وليد كمال معاون مباحث أوسيم، جمع التحريات حول السيدة التي تركت الطفلين، وهوية والدهما، كما جرى تعميم نشرة بصورتهما.

تمكنت القوات من تحديد هوية والد الطفلين وإلقاء القبض عليه وعلى الزوجة، تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.