تجمهر المئات من أولياء أمور طالبات المدرسة الثانوية الفنية بنات بشربين بمحافظة الدقهلية، اليوم، أمام وداخل مستشفى شربين المركزي للاطمئنان على بناتهن بعد إصابة 86 طالبة بالاختناق وصعوبة في التنفس نتيجة استنشاق مبيد حشري داخل المدرسة، استخدمه عامل في التخلص من رائحة "قطة ميتة " داخل مخزن بالمدرسة.

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن أكثر من نصف عدد الحالات التي أصيبت بالاختناق بين طالبات المدرسة الثانوية الفنية بنات بشربين، خرجن من مستشفى شربين المركزي بعد عمل الإسعافات الطبية لهن.

وأضاف مكي في تصريح صحفي، أنه يتم عمل ماسك أكسجين للحالات المصابة بالاختناق أو يأخذ حقنة وبعدها

وأعلنت إدارة شربين التعليمية، أن "لجنه مكبره من الشؤن القانونية والمتابعة والتخطيط ورؤساء الأقسام ومديري المراحل، توجهوا للمدرسة، وتبين بأن الموضوع أن عامل المدرسة قام بتطهير فصل مغلق بماده مطهره خام مما ادى إلى بعض الاختناقات للبنات الذين عندهم بعض المشاكل الصحية وتم الاتصال بمستشفى شربين وتم نقل المصابين فورا وتمت معالجتهم جميعا ولا يوجد بالمستشفى منهم احد هذا للعلم والاطمئنان وذلك بناء عن إفادة المستشفى العام بشربين لمدير عام إدارة شربين التعليمية".