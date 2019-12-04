أعلنت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، توافر عدد من فرص العمل للشباب الخريجين والحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة، بشركات القطاع الخاص، خلال شعر أكتوبر الحالي، وذلك برواتب تصل إلى 5 آلاف جنيه.

وكشفت مديرية القوى العاملة عن أنّ هناك العديد من فرص العمل متوفرة بعدد من المنشآت السياحية بمدينة القصير، مطالبة الراغبين في الالتحاق بإحداها، التوجه إلى مقر الديوان العام.

وتستعرض "الوطن"، تفاصيل الوظائف المُعلن عنها على النحو التالي:

واشترطت بعض الوظائف أن يكون المتقدمين من الذكور فقط نظرًا لطبيعة العمل، فيما تنوعت المؤهلات المطلوبة بين متوسط وعال ودون مؤهل.