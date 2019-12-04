حددت محكمة النقض، جلسة 5 فبراير المقبل لمحاكمة الطالب المتهم بقتل ضابط مرور كفر الشيخ، وذلك بعد أن ألغت حكم الإعدام الصادر بحقه من محكمة جنايات كفر الشيخ قبل ذلك.

وستنظر المحكمة القضية مجددا كمحكمة موضوع بعد إلغاء حكم الإعدام وقبول طعن المتهم على الحكم الصادر بإدانته على أن يكون حكم النقض في القضية نهائيا باتا غير قابل للطعن عليه مرة أخرى.

ونسب للمتهم يونس البنا، ارتكابه لجريمة قتل الضابط مصطفى بدوي الضابط بمرور كفر الشيخ بإطلاق النار عليه من سلاحه الميري بعد الاستيلاء عليه، وهي القضية التي أحيل فيها المتهم إلى محكمة الجنايات وقضت بإعدامه شنقا بموجب الاتهام المنسوب له قبل أن يطعن على الحكم أمام محكمة النقص مطالبا بإلغائه وفقا لقائمة من الدفوع التي قبلتها محكمة النقض بشأن القضية وحددت موعدا جديدا لإعادة محاكمة المتهم.