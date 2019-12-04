أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خروج جميع الطالبات بالمدرسة الثانوية الفنية للبنات في شربين، والتى أصيبن اليوم، بحالات اختناق ووصل عددهم إلى 90 حالة، منهم 89 بمستشفى شربين، وحالة واحدة بمستشفى بلقاس المركزي.

وقال "مكي" إنه توجه إلى المدرسة للإشراف على عملية تطهيرها بمعرفة أجهزة مديرية الصحةبناء على توجيهات من الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

وأوضح تقرير مستشفى شربين المركزي، أنه "تم استقبال 89 حالة في يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019 من مدرسة الثانوية الفنية بنات، بادعاء استنشاق رائحة نفاذة أدت إلى ضيق في التنفس، وتسبب ذلك في حالة من الهلع والخوف بين البنات، وتم عمل الإسعافات الأولية لهن جميعا من استنشاق أكسجين ومحاليل وأدوية والمتابعة العامة والحالات كلها مستقرة حتى تاريخه ولم يحدث حالات وفاة أو دخول إلى العناية المركزة .. والحالات كلها خروج بعد التحسن".

وعلقت المدرسة علي الواقعة في صفحتها علي فيس بوك، فذكرت: "منعا لترويج الإشاعات لا يوجد حالات تسمم، وانصرفت الطالبات إلي منازلهن والجميع بخير والحمد لله".

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث بورود بلاغ من مستشفى شربين المركزي باستقبال طالبات من مدرسة الثانوية الفنية بنات مصابات بحالات اختناق داخل المدرسة وأن العدد في تزايد.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلي المدرسة والمستشفى، وبالفحص، تبين أن عامل عثر علي قطة ميتة داخل مخزن، وحاول تطهير المكان بمبيد حشري زراعي، وبمجرد رشه أثناء اليوم الدراسي، انتشرت الرائحة في المدرسة، وأصيبت الطالبات بالاختناق.