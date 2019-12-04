قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم كرم المرأة وأعلى قدرها، كما ذكر أن من قرأ القرآن الكريم كاملا، لن يجد بنود بيعة الرجال للنبي محمد عليه السلام، وذلك خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، على شاشة "dmc".

وأضاف "عبدالمعز"، :" بنود بيعة النساء للنبي محمد كتبت في القرآن، ولدينا سورة النساء، ولا يوجد سورة للرجال، ولدينا سورة النساء الصغرى وهى الطلاق".

من ناحية أخرى، أكد الداعية الإسلامي، أن الصحابة بايعوا الله عن طريق النبي محمد عليه السلام، في بيعة العقبة والرضوان، ونالوا بها رضا الله عز وجل، مضيفًا: "الصحابة بايعوا النبي على الإسلام والجهاد في سبيل الله".