ألقت قوة أمنية من مباحث الجيزة، القبض على طبيب الأسنان وزوجته، اللذان قررا التخلي عن طفليهما التوأم، وتركهما داخل حضانة في أوسيم، والهروب لمدة 6 أيام، حتى تمكنت الشرطة من القبض عليهما، بعدما تحرر محضرًا بالواقعة.

وتنشر "الوطن"، صورة الطبيب وزوجته، بعد القبض عليهما، أثناء وجودهما داخل شقتهما بمنطقة الساحل، بمعرفة قوة أمنية من مباحث الجيزة، بالتنسيق مع مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت بشأن الواقعة، أن بداية الواقعة، كانت بورود بلاغا من مالكة حضانة بشارع الأربعين بشتيل، بحضور سيدة (منتقبة)، ومعها طفلين ذكور توأم، وطلبت استضافتهما بالحضانة، لحين انتهاء عملها كممرضة إلا أنها لم تعد.

وجرى تشكيل فريق بحث وتحر تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث، والمقدم مجدي موسى رئيس مباحث مركز أوسيم.

وبدأت القوات في الفحص، ونشر صور الطفلين بدائرة المركز والدوائر المتآخمة حتى وصلا لمنطقة الساحل، وأمكن التوصل إلى أن المدعوة "رشا" 38 سنة ربة منزل (ذات الأوصاف الجسمانية للمتهمة) وزوجها "محمد" 30 سنة، طبيب أسنان، ولديهما طفلين ذكور توأم "مازن" و"عمر" سنة و4 أشهر، لم يجري مشاهدتهما مؤخرًا من أسبوع تزامنا مع تاريخ تلقي البلاغ.