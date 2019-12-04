لتجنب رفع قيمة الفاتورة.. إجراءات فحص عداد المياه

يتعرض عداد المياه، في كثير من الأحيان إلى التلف أو حدوث خلل به، ما يؤدي إلى إصدار قيمة غير حقيقية للاستهلاك، وارتفاع في قيمة الفاتورة الشهرية.

وتستعرض "الوطن"، الإجراءات والمستندات المطلوبة، لفحص عداد المياه الخاص بالعقار، حسب الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي:

المستندات المطلوبة لفحص عداد المياه

- طلب مقدم من العميل أو المنتفع بفحص العداد.

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع.

- صورة آخر فاتورة مصدرة للعميل.

- رقم الهاتف الأرضي والمحمول الخاص بالمنتفع.

- البريد الإلكتروني الخاص بالمنتفع.

- آخر قراءة في العداد عند رفعه للفحص.

إجراءات فحص عداد المياه

- تقديم العميل طلب خدمة فحص العداد.

- يتوجه العميل لسداد قيمة فحص العداد، والمديونية والتي تتحدد وفق اللائحة التجارية الموحده.

- رفع العداد وفحصه بالورشة ومعايرته.

- تركيب العداد في محل الاشتراك، حال كونه سليم.

- عمل إجراء تصفية الحساب والتسوية، وفقا لقراءة رفع العداد وتقرير ورشة العدادات.

- في حال تلف العداد، تركيب عداد جديد بدل من التالف، بعد سداد قيمته.

- فحص عداد المياه خلال 7 أيام، من تقديم المستندات المطلوية لشركة المياه.