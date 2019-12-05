شعبة الذهب: نعاني من ركود منذ 2011.. وبعض أصحاب المحال غيروا النشاط

كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، السبب الحقيقي وراء ارتفاع سعر الذهب اليوم في الأسواق المصرية، حيث ذكر أن حالة الشد والجذب في المباحثات التي تدور بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تؤثر حاليا على أسعار الذهب، وبالتالي فإن أسعار الذهب في حالة تذبذب كبير خلال ساعات اليوم.

وأضاف "أمين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن أسعار الذهب اتجهت نحو الارتفاع عقب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باحتمالية تأجيل توقيع اتفاقية التجارة مع الصين لعام 2020 بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية، كما أن أوقية الذهب تصل حاليا 1400 دولار.

شعبة الذهب: توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة

وأشار رئيس شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، إلى أن أسعار الذهب في مصر مرتبط للغاية بسعر الدولار الأمريكي والبورصات العالمية ، والسوق المصرية تشهد حالة من الركود منذ عام 2011، ما أقدم العديد من أصحاب محال بيع الذهب بتغيير النشاط التجاري، وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة على المدى الطويل.

وأوضح أن مواسم الشراء قد توقفت منذ زمن بعيد، وكانت بداية العام الجديد والمواسم الحصاد تشهد إقبالا كبيرا على الشراء ولكن توقف الآن، موضحًا أن الذهب أمس ارتفع لـ3 جنيهات، ليستمر ارتفاعه لـ9 جنيهات خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، منخفضا مرة أخرى لـ3 جنيهات فقط.