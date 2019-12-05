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شعبة الذهب: نعاني من ركود منذ 2011.. وبعض أصحاب المحال غيروا النشاط

شعبة الذهب: نعاني من ركود منذ 2011.. وبعض أصحاب المحال غيروا النشاط

لتحسين منظومة العمل.. محافظ الأقصر يجري حركة تنقلات بالطود

لتحسين منظومة العمل.. محافظ الأقصر يجري حركة تنقلات بالطود

فيديو.. لأول مرة جولة خاصة داخل منزل مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك

فيديو.. لأول مرة جولة خاصة داخل منزل مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك

في محاولة لاستفزاز المصريين.. سفارة الاحتلال تقدم العزاء في شعبولا

في محاولة لاستفزاز المصريين.. سفارة الاحتلال تقدم العزاء في شعبولا

فيديو قديم.. أحمد عدوية يغني لشعبان عبدالرحيم داخل العناية المركزة

فيديو قديم.. أحمد عدوية يغني لشعبان عبدالرحيم داخل العناية المركزة

استئناف المفاوضات بين "الشعب والخضر" لاستكمال مشاورات حكومة النمسا

استئناف المفاوضات بين "الشعب والخضر" لاستكمال مشاورات حكومة النمسا

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للرخصة واللوحات المعدنية.. خطوات استخراج بدل فاقد من المرور

كل ما تريد معرفته عن مبادرة "المركزي" لدعم الصناعة المصرية

كل ما تريد معرفته عن مبادرة "المركزي" لدعم الصناعة المصرية

يسمع بعينه.. "إيهاب" براد مواسير أصم شارك في مشاريع كبرى: كله بالإرادة

يسمع بعينه.. "إيهاب" براد مواسير أصم شارك في مشاريع كبرى: كله بالإرادة

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جبل "عباس باشا " بسانت كاترين يصعده السائحين للاستشفاء

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انتحار "شهد" وجرائم متنوعة.. الجاني "وسواس"

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