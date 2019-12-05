أصيب عدد من الأشخاص بجروح، بينهم اثنان في حالة خطرة، في حادث إطلاق نار بقاعدة بيرل هاربر العسكرية في هاواي، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز" عن تقارير إخبارية محلية، اليوم الخميس.

وقال متحدث باسم قاعدة بيرل هاربر إن قوات الأمن استجابت لتقارير عن إطلاق نار وإن القاعدة تم إغلاقها.

وأفادت تقارير إخبارية محلية بأن مطلق النار قتل نفسه، وقالت "هاواي نيوز ناو" إن هناك العديد من المدنيين بين الضحايا.

وتم إغلاق القاعدة البحرية بعض الوقت، بحسب ما أفادت في حسابها على تويتر، موضحة أن "قوات الأمن استجابت لإطلاق نار في الورشة البحرية التابعة لقاعدة بيرل هاربر".