واصلت أسعار الذهب ارتفاعها بداية تعاملات اليوم بقيمة جنيه بالمقارنة بالأمس، إذ سجّل عيار 24 بـ 765 جنيهًا مقابل 764 للجرام أمس وفق آخر تغيرات سعرية له.

ويباع عيار 21 بـ669 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 قيمة 573 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ5 آلاف و356 جنيها.