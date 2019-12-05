ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمرض الحصبة في جزيرة "ساموا" الواقعة في المحيط الهادئ، إلى 60 شخصا معظمهم من الأطفال دون الرابعة من العمر.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، اليوم، أن من بين الوفيات 23 طفلا تقل أعمارهم عن عام واحد، و25 آخرين تتراوح أعمارهم بين عام وأربعة أعوام.

وأوضحت القناة، أن السلطات في "ساموا" بدأت حملة تطعيم لجميع سكان الجزيرة البالغ عددهم 200 ألف شخص عقب تفشي المرض بصورة كبيرة، مشيرة إلى أن الحكومة أغلقت المدارس ومنعت الأطفال من التواجد في التجمعات العامة.

وفي سياق متصل، قال مسؤولون حكوميون إنه جرى تسجيل أكثر من 4200 حالة إصابة بالحصبة منذ بدء تفشي المرض، منها 165 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، وكانت حكومة "ساموا" أعلنت رسميا يوم 15 نوفمبر الماضي حالة الطوارئ بسبب تفشي المرض.