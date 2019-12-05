قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر إنّ مبادرة البنك المركزي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات المرتبطة بالصناعة وإسقاط فوائد الديون على 5184 مصنعا متعثرا، يعتبر خطوة مهمة لإعادة دوران عجلة الإنتاج من جديد.

وشدد البدوي في بيان عنه اليوم على أنّ الخطوات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، بتطوير البنية الأساسية لتطوير الاقتصاد المصري، من إنشاء طرق وكباري وتطوير منظومة الكهرباء، كان يجب أن يتبعها إزالة معوقات الصناعة والانطلاق نحو ثورة صناعية جديدة تحت قيادة السيسي.

وتمنى البدوي أن تكون مبادرة البنك المركزي خطوة تتبعها خطوات أخرى، مثل إنشاء مجمعات صناعية كبيرة تكون قادرة على تشغيل أكبر عدد من العمال، وبالتالي تقليل نسبة البطالة، إضافة إلى دوران عجلة الاقتصاد المصري من خلال زيادة الإنتاج المصري.