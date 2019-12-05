لقى طفل يبلغ من العمر 4 أعوام مصرعه، وأصيب شقيقه البالغ من العمر 6 أعوام، بحروق شديدة، إثر نشوب حريق بمنزلهما، بقرية البهنساوى التابعة لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، خلال لهوهما وإشعالهما النيران بالفرن البلدي بالمنزل، جرى نقلهما إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من المقدم شريف عبود، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، يفيد تلقيه إشارة من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام، بوصول الطفل "عبد المجيد. إ"، 4 أعوام، جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بحروق شديدة، وجرى وضع جثته بمشرحة المستشفى، وشقيقه "السيد" 6 أعوام، مصابا بحروق شديدة بنسبة 99 %، وجرى تحويله إلى المستشفى الأميرى بالإسكندرية، لخطورة حالته.

انتقلت قوة من الشرطة للمستشفى العام بدسوق، وبسؤال أهل الطفلين، أفادوا بأنهما كانا يلهوان أمام الفرن البلدي، وأغلقا عليهما الباب، وأشعلا النيران فى الفرن، واشتعلت النيران فى "قش الأرز والحطب" الموجود فى غرفة الفرن، ما أدى إلى تعرضهما لحروق شديدة.

وجرى تحرير محضر، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بتسليم جثة الطفل إلى ذويه، وطلب تحريات المباحث.