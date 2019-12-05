أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الماضية، 42 انتهاكًا لوقف إطلاق النار، وقعت في محافظات اللاذقية "10" وحلب "12" وإدلب "15" وحماة "5".

واشارت في بيان، اليوم، إلى أن الجانب التركي في هذه اللجنة، رصد بدوره 44 انتهاكًا في محافظات اللاذقية "6" وإدلب "34" وحماة "3" وحلب "1".

ولفتت الوزارة الروسية، إلى أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين، نفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عمليتين إنسانيتين، إحداهما في ريف حلب بتوزيع 500 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.925، والأخرى في قرية المزيريب بمحافظة درعا، بتوزيع 350 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.048 طن.