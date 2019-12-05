نجحت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم، في ضبط مرتكبي واقعة خطف حقيبة يد سيدة مُسنة، مما أدى إلى سقوطها وإصابتها بنزيف في المخ، نتج عنه وفاتها في الحال.

تلقى قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، بلاغًا، من إحدى المستشفيات بوصول ربة منزل - مُقيمة بدائرة القسم - مُصابة بنزيف بالمخ ووفاتها متأثرة بإصابتها، فيما كشف شقيقها، أنه في أثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم خطف شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية، حقيبة يدها مما أدى إلى سقوطها أرضاً وحدوث إصابتها التى أودت بحياتها.

وأسفر جهود فريق البحث الذى جرى تشكيله بالتنسيق مع قطاع الأمن العام عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، حيث تبيّت أنهما عاطلين، ولهما معلومات جنائية مسجلة، ومقيمان بدائرة مركز شرطة كرموز.

وبمواجهتهما، قررا بتكوينهما تشكيل عصابي فيما بينهما لمزاولة نشاطهما الإجرامي في مجال خطف الهواتف المحمولة وحقائب يد السيدات بالطريق العام، باستخدام دراجة نارية بدون لوحات، ملك وقيادة أحدهما، وأفادا أنهما لدى مشاهدتهما للمجني عليها عقدا العزم على سرقة حقيبتها بأسلوب الخطف عقب تتبعها، حيث قام أحدهما بخطف حقيبتها مما أدى لسقوطها أرضاً وحدوث إصابتها التي أودت بحياتها وهربا.

وبإرشادهما، جرى ضبط الحقيبة بمكان إلقائها بأحد الشوارع بدائرة القسم، وتم ضبط الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة. حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.