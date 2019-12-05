أمرت نيابة مركز شربين بمحافظة الدقهلية تحت إشراف المستشار خالد ممدوح خضر المحامي العام لشمال المنصورة الكلية، اليوم، بإخلاء سبيل عامل المدرسة الثانوية الفنية للبنات بشربين بعد أن تسبب في اختناق 90 طالبة ونقلهم للعلاج بالمستشفى بعد رشه مبيدات حشرية ومنظفات في مخزن المدرسة.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة وقيام العامل برش مبيد حشري وفنيك وكلور للتخلص من آثار جثة قطة متحللة، مؤكدة حسن نية العامل في التصرف الذى قام به وأن نيته كانت التخلص من آثار القطة ولم يقصد إيذاء الطالبات.

واعترف "أشرف س. ح"، 48 سنة، عامل بالمدرسة، أمام النيابة العامة، برش المبيد الحشري لتطهير المكان بحسن النية، مؤكدا أنه اكتشف تصاعد روائح كريهة من أحد الفصول والمستخدم كمخزن للأدوات والمقاعد المكسرة وعندما بحث عثر على قطة ميتة ومتحللة ويخرج من جثتها ديدان.

وقال العامل في النيابة، إنه أزال جثة القطة، وخوفا من انتشار العدوى، أحضرت مبيد حشري وفنيك وكلور ووضعته في المكان، وفوجئت ببعض الطالبات تحضر للمخزن لمشاهدة جثة القطة مما تسبب في اصابتهن بضيق تنفس بسبب انتشار رائحة المبيد والفنيك والكلور. وأكد العامل أنه لم يقصد إيذاء أحد ولكنه كان يخشى من انتشار العدوى بسبب تحلل جثة القطة بالمدرسة .

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث بورود بلاغ من مستشفى شربين المركزي باستقبال طالبات من مدرسة الثانوية الفنية بنات مصابات بحالات اختناق داخل المدرسة .

وانتقل ضباط المباحث للمستشفى والمدرسة وتبين قيام عامل المدرسة بتطهير أحد الفصول المغلقة بالدور الثالث بمبيد حشري زراعي بعد العثور على قطة ميتة وتصاعدت رائحة كريهة منها مما تسبب في انتشار رائحة نفاذة في الفصول المجاورة وإصابة عدد من الطالبات بالاختناق وصعوبة في التنفس وتم نقل 90 طالبة لمستشفى شربين المركزي .